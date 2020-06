Niedziela handlowa 28 czerwca. W wybory zrobimy zakupy

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Jeszcze ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy będą zamknięte w niedziele, poza kilkoma wyjątkami, m.in. przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

W całym 2020 roku pozostały nam jeszcze cztery niedziele bez zakazu handlu – 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia. Oznacza to, że w najbliższą niedzielę będzie można bez ograniczeń zrobić zakupy w supermarketach spożywczych i sklepach usytuowanych w galeriach handlowych. Jest jeszcze jeden powód do wyjścia z domu tego dnia - 28 czerwca to I tura wyborów prezydenckich. Głosowanie w lokalach jest możliwe w godzinach 7-21.