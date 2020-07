Koronawirus nauczył nas robić zakupy. Kupujemy jak nasze babcie, z listą sprawunków

Wybuch globalnej pandemii to bezprecedensowa sytuacja, która wpłynęła na niemal każdy aspekt naszego życia. Jak pokazują wyniki badania Mindshare Polska zaczęliśmy m.in. lepiej planować zakupy, częściej korzystać z płatności bezgotówkowych, zwracać większą uwagę na nasze zdrowie, ale też poświęcać więcej czasu rodzinie i bliskim. Z deklaracji Polaków wynika, że zmiany w tych obszarach zostaną z nami na stałe. Z kolei mniejszą szansę na utrwalenie mają: przedkładanie bezpieczeństwa produktów ponad ich ekologiczny charakter, oglądanie koncertów w internecie czy ćwiczenia wykonywane w domach.

Polacy lepiej planują zakupy i chętniej płacą bezgotówkowo

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego przyczyniło się do powstania zmian, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Ograniczenia w liczbie osób przebywających w sklepie, godziny dla seniorów, a także lęk przed zarażeniem przyczyniły się do tego, że prawie połowa Polaków zaczęła lepiej planować zakupy. Obecnie robimy je rzadziej, ale podczas jednorazowej okazji kupujemy większą liczbę produktów. 36 proc. badanych chętniej korzysta też ze sklepów internetowych, a prawie 40 proc. częściej sięga po warzywa i owoce. Robimy zakupy tak, jak robiły je nasze babcie. Z listą zakupów zrobioną w domu idziemy do sklepu i nie kupujemy zbyt dużo, a tylko to, co potrzebne.

Dobre (i bezpieczne) bo polskie

Z kolei m.in. wszechobecne materiały zachęcające do bezgotówkowych płatności spowodowały, że zaczęło z nich korzystać lub korzystało częściej niż przed epidemią 45 proc. z nas. Zmiany wpłynęły również na kryteria, którymi kierujemy się podczas wyboru artykułów – zwracamy większą uwagę na bezpieczeństwo opakowania i częściej kupujemy produkty polskiego pochodzenia.

W obszarze zachowań zakupowych, na podstawie deklaracji badanych, najtrwalszą zmianę możemy zaobserwować w sferze preferencji płatności metodami bezgotówkowymi. Na kolejnych miejscach uplasowały się: częstsze sięganie po produkty polskiego pochodzenia oraz zwiększona konsumpcja warzyw i owoców. Ponadto, prawie połowa ankietowanych informuje, że aktualna sytuacja poprawiła ich umiejętność planowania zakupów na zawsze, a 42 proc. częściej będzie sięgało po produkty przecenione.

Lockdown przyśpieszył digitalizację społeczeństwa

Izolacja społeczna znacząco wpłynęła na zdigitalizowanie naszego codziennego życia. Realizację większości potrzeb, m.in. w obszarach rozrywki, kultury czy kontaktów społecznych, przenieśliśmy z „realu” do wirtualnego świata. Aktualnie 45 proc. respondentów bardziej intensywnie korzysta z internetu i dla niemal takiej samej liczby badanych będzie to zmiana długoterminowa. Sytuacja w znacznym stopniu zwiększyła też naszą otwartość na korzystanie z nowych technologii i rozwiązań, co deklaruje 40 proc. internautów i jak pokazują wyniki badania – dla ponad połowy z nich ten trend ma szansę utrzymać się w ich codziennym życiu na zawsze.

Koronawirus a czas wolny

Lockdown, będący następstwem wybuchu epidemii spowodował, że ponad połowa internautów zaczęła bardziej doceniać oraz częściej korzystać z posiadanych ogródków lub balkonów i w przypadku większości zmiana ta pozostanie w ich życiu na dłużej. Bardziej pozytywne postrzeganie posiadanych nieruchomości było prawdopodobnie związane również z okresem, kiedy panowały największe restrykcje – początek wiosny, który w tym roku był wyjątkowy ciepły.