Nowe zasady sprzedaży mięsa na wagę. Zmiany już od września

Resort rolnictwa podkreśla, że już teraz właściciele obiektów handlowych mają obowiązek informowania klientów o kraju pochodzenia mięsa „na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa” . Teraz komunikat zostanie jeszcze wzmocniony, bowiem rozporządzenie zakłada, że od 30 września ma pojawiać się także flaga symbolizująca kraj pochodzenia.

Wymóg podawania informacji dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Resort podkreśla, że choć rozporządzenie o flagach zostało opublikowane 30 czerwca, to wymóg ich stosowania wchodzi w życie dopiero od 30 września. Zastosowano 90-dniowy okres przejściowy, by przedsiębiorcy mogli się dostosować do nowych przepisów.

