Rusza program lojalnościowy dla polskich lokali gastronomicznych

Platformę lojalnościową dla gastronomii stworzył Heinz, producent ketchupów i sosów. Nazywa się Club 57. Działa na zasadach każdego innego programu lojalnościowego, oferując uczestnikom różnego rodzaju benefity: zniżkowe, produktowe, promocyjne, a także wsparcie merytoryczne m.in. prawne.

Gastronomia w kłopotach

Polska gastronomia składa się z ponad 76 tysięcy lokali, większość z nich to mikro- i średnie przedsiębiorstwa, które powstały dzięki pasji i zaangażowaniu właścicieli oraz menedżerów. Szczególnie w tym roku, kiedy z powodu pandemii koronawirusa branża doświadczyła ogromnych strat, jest im trudno. Według raportu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców „Ratujmy polskie restauracje” średnie obroty lokali gastronomicznych obniżyły się o około 10-15 proc. względem statystyk sprzed roku. Wiele z nich, zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach, nie przetrwało tej próby. Pozostałe wciąż walczą.

– W związku z trudną sytuacją związaną z pandemią, w maju przeprowadziliśmy akcję „Porcja antykryzysowa dla Gastro”, w której wsparliśmy lokale gastronomiczne, przekazując im za darmo nasze produkty. Duże zainteresowanie ze strony branży sprawiło, że zdecydowaliśmy się na przekształcenie platformy w stały program lojalnościowy – Heinz Club 57, który ma być wsparciem w prowadzeniu biznesu i budowaniu marki. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie benefitów, które realnie pomogą restauracjom, zarówno od strony finansowej, jak i reklamowej czy prawnej – mówi Rafał Walendzik, dyrektor zarządzający KraftHeinz w Polsce.

Jak działa program lojalnościowy dla gastronomii?

Aby dołączyć do programu, trzeba zalogować się na stronie club57.pl i wypełnić formularz rejestracyjny. Każdy uczestnik programu, kupując produkty firmy Kraft Heinz Company i wprowadzając na platformę faktury z zakupów, otrzymuje 5 proc. wartości faktury na kartę pre-paid lub 10 proc. w postaci gratisowych produktów marki. Ponadto uczestnicy programu mają nieograniczony dostęp do porad specjalistów z zakresu prawa, podatków, marketingu i reklamy, przedstawionych w formie artykułów. W ramach programu organizowane będą również gry i konkursy, w których do wygrania będą działania komunikacyjne dla lokalu m.in. pozycjonowanie w Google czy reklamę OOH widoczną przez miesiąc w mieście, w którym znajduje się lokal gastronomiczny.

