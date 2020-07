GIS ostrzega przed fasolką po bretońsku i fasolką curry. Produkty wycofywane z obrotu

Jak zawiadamia GIS, dwa rodzaje produktów w puszkach wycofywane są z obrotu w Polsce. Przyczyną jest w tym wypadku niewłaściwa jakość opakowania (puszki), a konkretniej brak hermetycznego zamknięcia i możliwość wycieku zawartości, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W komunikacie w tej sprawie możemy przeczytać, iż problem dotyczy Polskiej fasolki po bretońsku (31/03/24 RHG042510.14 L 07/05/2020 019 Hx*, czas produkcji z przedziału od 02:40 do 07:20, 425 ml), indyjskiej fasolki curry (31/03/24 RHG042510.25 L07/05/2020 019 Hx czas produkcji z przedziału od 21:40 do 23:35, 425 ml) oraz indyjskiej fasolki curry (31/03/24 RHG042510.14 L 07/05/2020 019 Hx czas produkcji z przedziału od 01:45 do 06:35, 425 ml). We wszystkich wspomnianych przypadkach pod symbolem "x" może kryć się cyfra 1,2,3,4,5,6 lub 7.

Data minimalnej trwałości wspomnianych produktów to 31 marca 2024 roku, a kraj ich pochodzenia to Węgry. Producentem jest Bonduelle Central Europe Kft., Ceglédi út 25, 2750 Nagykőrös, Węgry. W związku z wykrytym zagrożeniem GIS podjął decyzję o wycofaniu wskazanych produktów dostarczonych w czerwcu i lipcu 2020 roku przez węgierskiego producenta. Przypomniano, iż odbiorcy w Polsce powinni wstrzymać dalszą sprzedaż tych produktów i usunąć je z półek sklepowych. Wycofanie produktów z obrotu nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. GIS dodaje, iż produkty wskazane w komunikacie nie powinny być spożywane przez konsumentów.