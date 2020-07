IKEA rusza ze sprzedażą kultowych klopsików w wersji dla wegan. „Skradną serca niejednego mięsożercy”

Kultowe klopsiki IKEA już od 1 sierpnia dostępne będą także w wersji wegańskiej. Szwedzka firma zapewnia, że są one równie smaczne, co mięsny odpowiednik, ale przyczynia się w promocji idei ograniczania spożycia mięsa i ochrony klimatu. „Kierując się wizją tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi, IKEA chce inspirować do wprowadzania bardziej zrównoważonych nawyków żywieniowych i stylu życia, który ma pozytywny wpływ na ludzi oraz planetę” – czytamy w komunikacie firmy.

– Pragniemy ograniczyć sprzedaż klopsików mięsnych na całym świecie, aby zmniejszyć wpływ działalności gastronomicznej IKEA na klimat. Dzięki nowej propozycji możemy teraz zaoferować miłośnikom mięsa bardziej zrównoważoną alternatywę – bez rezygnowania ze smaku, który tak wielu pokochało. Wierzymy, że nasze przyjazne dla planety roślinne klopsiki skradną serca niejednego mięsożercy! – mówi Małgorzata Bochenek, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu IKEA Retail.

Wegańskie klopsiki z IKEA – skład

Z czego powstaje wegańska wersja kultowych klopsików? IKEA podała precyzyjny skład produktu. Alternatywa mięsnych kulek robiona jest z białka z żółtego grochu, owsa, jabłka, cebuli i ziemniaków.

