Sklepy Dino nad morzem będą czynne całą dobę

Markety Dino w wakacje zmieniają godziny otwarcia. Jest to szczególnie interesujące dla turystów, którzy spędzają wakacje w znanych polskich miejscowościach nadmorskich. Tam, sklepy będą otwarte całą dobę z krótką przerwą techniczną.

„Markety Dino w całej Polsce są czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 06:00 do 23:00. Odpowiadając na potrzeby klientów, nadmorskie markety Dino w Ustroniu Morskim, Łebie, Grzybowie, Dziwnowie, Stegnie i Rowach w okresie wakacyjnym są otwarte całodobowo z przerwą techniczną w godzinach od 23:30 do 00:15” – czytamy w komunikacie prasowym Grupy Dino.

Miejscowości, w których sklepy są otwarte całą dobę:



Ustroń Morski



Łeba



Grzybowo



Dziwnów



Stegna



Rowy



Markety Dino

Dino to ogólnopolska sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych, które są czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 6:00 do 23:00. Dino jest jedną z najszybciej rosnących sieci na całym rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce i na koniec czerwca 2020 r. obejmowała 1302 sklepy na terenie całego kraju.

Model biznesowy Grupy Dino łączy zalety formatu średniopowierzchniowych supermarketów dogodnie zlokalizowanych dla klientów z umiejętnością szybkiego otwierania nowych sklepów oraz atrakcyjnym asortymentem, na który składają się przede wszystkim markowe i świeże produkty w atrakcyjnych cenach.

