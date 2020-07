Kasza jaglana wycofywana ze sprzedaży. „Możliwe przekroczenie dopuszczalnego poziomu glifosatu”

Z powodu „możliwego przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu glifosatu w produkcie” sklepy Selgros wycofują ze sprzedaży i obrotu partię kaszy jaglanej od firmy Melvit S.A. Chodzi o opakowania po 400 gramów, partie 191025/191 – 18.06.2021 oraz 191112/78 – 12.06.2021.

„W związku z powyższym jeśli jesteście Państwo w posiadaniu w.w produktu, prosimy o wycofanie go ze sprzedaży/obrotu oraz o kontakt z halą Selgros, w której produkt został zakupiony w celu dokonania zwrotu. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją” – informuje Selgros w komunikacie dotyczącym tej sprawy.

Glifosat to pestycyd wykorzystywany do odchwaszczania oraz wysuszania pól. To ostatnie użycie jest jednak w Polsce zabronione prawnie. Spożycie glifosatu może mieć bardzo szkodliwe skutki dla zdrowia. Może ograniczać płodność mężczyzn, zaburzać procesy w organizmach ludzi i zwierząt, zaburzać przyswajanie serotoniny, a nawet prowadzić do nowotworów.

Czytaj także:

Ostrzeżenia przed bąblowicą w Polsce. Chorobę przenoszą lisy i psy, latem najwięcej zachorowańCzytaj także:

GIS ostrzega przed fasolką po bretońsku i fasolką curry. Produkty wycofywane z obrotuCzytaj także:

Szumowski: Jeśli pojawi się sprawdzona szczepionka na COVID-19, to sam na pewno się zaszczepię