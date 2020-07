Handel w niedziele wróci? Jest projekt ustawy

Jak wynika z badań przeprowadzonych w lutym tego roku przez Havas Media Group, za zniesieniem zakazu handlu w niedziele opowiada się 47,7 proc. Polaków. Za jego utrzymaniem jest tylko 36,2 proc., reszta ankietowanych nie miała wyraźnego zdania na ten temat. Mimo to do czasu wybuchu pandemii rząd przekonywał, że to rozwiązanie jest dobre, a od stycznia 2020 roku zostało ono nawet zaostrzone.

Co z zakazem handlu w niedziele?

Pandemia koronawirusa wywróciła jednak większość planów do góry nogami. Jak dowiedział się „Fakt”, w konsultacjach społecznych jest obecnie projekt ustawy, która zakłada niemal całkowite zniesienie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii i 180 dni po jego odwołaniu. Dokument zakłada, że każdemu z pracowników sklepów przysługiwałyby jednak dwie wolne niedziele w miesiącu. Wolne byłyby także te niedziele, w które wypadają święta państwowe.

Trzeba zaznaczyć, że nie jest to jednak projekt przygotowany przez partię rządzącą, a przez organizacje zrzeszające pracodawców. Już niebawem ma się nim jednak zająć rząd i związkowcy. „Taki dokument wpłynął do Rady Dialogu Społecznego skupiającej pracodawców, związkowców i stronę rządową” – pisze „Fakt”.

„Handel jest branżą o dużym znaczeniu dla rynku pracy w Polsce – w 2018 roku pracowało tam ponad 1,2 mln Polaków, co stanowiło około 10 proc. wszystkich pracujących w sektorze prywatnym. Należy stanowczo podkreślić, że przewidywana recesja będzie miała bardzo negatywny wpływ na rynek pracy – stopa bezrobocia w 2020 r. ma wynieść 9,9 proc. (w 2019 wynosiła jedynie 3,3 proc.)” – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy. „Powyższe prognozy potwierdza już realna gospodarka. Ruch i obroty w galeriach handlowych w związku z pandemią COVID-19 są dalekie od poziomów zeszłorocznych. Prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach galerii handlowych staje się nierentowne. Ewentualne zaś zamknięcie placówek handlowych w galeriach pociągnie za sobą masowe zwolnienia pracowników” – dodano.

Co na to rząd?

Jeszcze w połowie czerwca wicepremier Jadwiga Emilewicz twierdziła, że rząd nie rozważa zniesienia zakazu handlu w niedziele. – Dziś nie rozważamy takiego scenariusza – mówiła Emilewicz dziennikarzom, odpowiadając na pytanie, czy rząd nie rozważa zniesienia zakazu handlu w niedziele. – Co więcej, […] stan konsumpcji, jaki osiągamy dziś, jest porównywalny z tym, co mieliśmy na początku roku, przed pandemią. Dzisiaj zatem nie widzimy konieczności […] aby ten zakaz był zniesiony. […] Ale, oczywiście, analizujemy na bieżąco rynek – dodała wtedy wicepremier.

