Biedronkobus i całodobowe zakupy. Wakacyjne zmiany w sieciach handlowych

Sieć sklepów Biedronka postanowiła wprowadzić kilka zmian w sezonie letnim. Będą one dotyczyły przede wszystkim sklepów położonych w miejscowościach turystycznych. Dla turystów wypoczywających w Łebie Biedronka przygotowała specjalny Biedronkobus, który zawiezie klientów z plaży do sklepu położonego przy Alei Świętego Jakuba. Takie rozwiązanie wynika z faktu, iż dyskont jest oddalony od centrum miasteczka, co sprawia, że osoby bez samochodu praktycznie nie mają szans do niego dotrzeć. Linia będzie kursować do 17 sierpnia w godzinach popołudniowych a bilet na przejazd kosztuje symboliczną złotówkę.

Ponadto, wydłużone zostaną godziny pracy aż 125 sklepów szczególnie w miejscowościach turystycznych. Część placówek jest otwarta do 23 a niektóre m.in. w Mielnie, Ustce czy Darłowie całodobowo. Ponadto, przed niektórymi sklepami ustawiono stoiska z warzywami, owocami, napojami oraz lodami.

Lidl wydłuża godziny pracy

Na wydłużenie godzin otwarcia sklepów zdecydował się również Lidl. Placówki w Darłowie, Kamieniu Pomorskim oraz Świnoujściu obiekty są czynne od 06:00 do 23:00 a te w Międzyzdrojach, Kołobrzegu oraz Świnoujściu czynne są całodobowo. Oczywiście z wyłączeniem niedziel niehandlowych.

Dino

Całodobowo będą także otwarte sklepy należące do sieci Dino, które są usytuowane w nadmorskich kurortach m.in. w Łebie, Rowach, Stegnie, Dziwnowie czy Ustroniu Morskim

Kaufland

Klienci Kauflanda będą mogli zrobić zakupy w standardowych godzinach 6-22, tylko w niektórych sklepach m.in. w Gdańsku czy Kołobrzegu zdecydowano się przedłużyć godziny otwarcia sklepów do 23.

Żabka

Większych zmian nie powinni się spodziewać klienci sklepów Żabka. W okresie wakacyjnym sklepy w miejscowościach turystycznych są czynne w regularnych godzinach, między 6:00 a 23:00, tak jak w pozostałych lokalizacjach. Decyzję o otwarciu placówki w niedzielę samodzielnie podejmują przedsiębiorcy prowadzący dane sklepy.