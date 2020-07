Od kiedy wielka wyprzedaż w Lidlu?

O ile obniżone będą towary w wyprzedaży Lidla?

Ofertę produktów przemysłowych i odzieżowych będzie można nabyć aż do 80 proc. taniej. W ofercie dostępne będą m.in. ubrania, akcesoria do sprzątania, elektronarzędzia czy zabawki oraz ubranka dla dzieci. Liczba przecenionych produktów jest ograniczona.

Jakie produkty będą dostępne w wyprzedaży Lidla?

Jednym z hitów oferty może okazać się grill elektryczny 3w1, 2300 W oferowany teraz 33 proc. taniej, czyli za 199 zł/1 zestaw (zamiast 299 zł). Co ważne, na tym sprzęcie możemy nie tylko grillować, ale również wędzić czy piec – do zestawu dołączony jest również kamień do pizzy.

Czy w wyprzedaży w Lidlu będzie odzież?

W ofercie Lidla warto zwrócić uwagę również na odzież damską np. bluzkę z wiskozy za 19 zł/1 szt. (zamiast 29,99 zł) czy joggery o różnych wzorach również za 19 zł/ 1 szt. (zamiast 39,99 zł).

Jakie produkty będą w wyprzedaży w Lidlu 25 lipca?

Z kolei w ofercie dostępnej od soboty, 25 lipca, znajdziemy m.in. artykuły dla dzieci – zabawki oraz ubranka. O ponad połowę tańsza będzie masa plastyczna, Slime XXL. 8 pojemników pojawi się w cenie 39 zł/1 zestaw (zamiast 79,90 zł). Na wyprzedaży znajdziemy również wiele ubranek dziecięcych w atrakcyjnych cenach. Większość tekstyliów dla dzieci kupimy za mniej niż 10 zł, np. bermudy dziecięce za 5 zł/1 szt. (zamiast 9,99 zł), body na ramiączkach za 7 zł/2 szt./1 zestaw (zamiast 15,98 zł), legginsy dziewczęce czy T-shirt chłopięcy za 9 zł/1 szt.

Jakie jeszcze produkty będą dostępne w wyprzedaży w Lidlu?

Podczas wyprzedaży Lidla znajdziemy również m.in. rotacyjną maszynkę do golenia Red Bull Racing (69 zł/1 szt. zamiast 109 zł), akumulatorowy wkrętak udarowy 20 V (199 zł/1 zestaw zamiast 299 zł) czy elektryczną szczoteczkę do zębów (99 zł/1 zestaw zamiast 169 zł).