Horrendalne ceny jabłek. Dlaczego „polskie owoce” są tak drogie?

Jesteśmy jabłkowymi potentatami, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i o konsumpcję. Jabłka przez ostatnie lata były stosunkowo tanie, a przez to chętnie kupowane. W tym roku sytuacja się zmieniła, jabłka są drogie, droższe niż owoce egzotyczne, importowane z daleka.

Jak informuje Gazeta.pl „jabłka są drogie w handlu detalicznym i hurtowym. W sklepach, na bazarkach i na giełdach warzywno-owocowych. Na Rynku Hurtowym w Broniszach ceny jabłek w zależności od odmiany wahają się od 5 do 11 zł za kilogram”.

W 2019 roku ceny jabłek w detalu startowały od 2 zł, w tym roku od ponad 4 zł, ale średnia cen to 6-10 zł.

Jak wyjaśnia periodyk, wysoka cena jabłek wynika z wielu powodów. Zbiory ubiegłoroczne były słabe, zapasów nie ma. W tym roku w maju miały miejsce przymrozki, które wywołały kolejne nieprzewidziane straty sadowników. Wreszcie „rosnące z roku na rok problemy z pozyskaniem pracowników do zbioru owoców to kolejny czynnik, który decyduje o konieczności poniesienia przez plantatorów wyższych kosztów produkcji, co przekłada się na wyższe ceny oferowanych produktów”, jak pisze Gazeta.pl.

Czytaj także:

Podwyżki na stacjach paliw. Kiedy się skończą?