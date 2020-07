Auchan zamyka następne sklepy i znów zwalnia ludzi

Auchan Retail Polska podjęło decyzję o zamknięciu sklepów zlokalizowanych w Grudziądzu i Lubinie. „Decyzję poprzedziła wnikliwa analiza finansowa i organizacyjna obu placówek, przeprowadzona pod kątem możliwości osiągnięcia przez nie trwałej rentowności” – czytamy w komunikacie.

Zwolnienia w Auchan. Dlaczego?

Bezpośrednią przyczyną decyzji o zamknięciu sklepów w Grudziądzu i Lubinie stała się ich niewystarczająca rentowność, wynikająca z niskich obrotów i niekorzystnych warunków najmu. Osiągnięcie trwałej rentowności obu placówek, pomimo wysiłków ich zespołów, okazało się niemożliwe. Informując o podjętej decyzji Auchan Retail Polska podkreśla jednocześnie, że zadba o każdego z pracowników zatrudnionych w obu zamykanych sklepach.

Auchan zwalnia. „Zmuszeni jesteśmy”

– Na każdy z naszych sklepów patrzymy wielowymiarowo – zarówno pod kątem dbałości o rentowność poszczególnych placówek, jak i założonych przez nas celów strategicznych dotyczących całej firmy, w perspektywie planowanej długofalowej obecności naszej sieci na polskim rynku w kolejnych latach – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska. – Chcemy nadal bronić siły nabywczej polskich konsumentów i pozostać liderem niskich cen w Polsce. Równocześnie jednak zmuszeni jesteśmy do podejmowania trudnej, ale koniecznej decyzji o zamknięciu placówek nierentownych - w Grudziądzu i Lubinie. To niełatwa decyzja, przede wszystkim ze względu na ekipy obu sklepów, które dołożyły wszelkich starań, aby poprawiać z roku na rok rezultaty, za co chcę im podziękować. Naszym priorytetem jest w tej chwili zapewnienie pracownikom obu sklepów możliwie jak najlepszego wsparcia w tej szczególnej sytuacji – dodaje Gérard Gallet.

Zwolnienia w Auchan. Co z pracownikami?

„Procesowi zamknięć obu sklepów towarzyszyć będą rozmowy indywidualne z poszczególnymi pracownikami, podczas których przedstawione zostaną im możliwości i dalsze perspektywy” – oświadcza sieć.

Auchan Retail Polska planuje rozwiązanie umów w ramach zwolnień grupowych wraz z odprawami. Dla osób spełniających kryterium wieku możliwe będzie skorzystanie z uprawnień przedemerytalnych lub emerytalnych wraz z odprawą emerytalną.

Czy Auchan przeniesie pracowników z Lublina i Grudziądza?

Firma uwzględnia możliwość przeniesienia części pracowników do innych sklepów sieci w regionie. „Przeniesienia te nastąpią w ramach dostępnych wakatów, z zachowaniem wszelkich uprawnień pracowniczych i ciągłości zatrudnienia” – zapewnia Auchan.

Kiedy nastąpi likwidacja sklepów w Lublinie i Grudziądzu?

Zamknięcie sklepów dla klientów nastąpi 27 września 2020 roku.

To nie pierwsze likwidacje sklepów Auchan w tym roku. W 2020 roku sieć zdecydowała o zamknięciach marketów w Dąbrowie Górniczej i Mysłowicach. Powody te same, co w przypadku Lublina i Grudziądza.

