Wyprzedaż w Ikei. Co można kupić taniej?

Wymienić wszystkich produktów nie sposób, bo w ofercie wyprzedażowej w Ikei jest ich ponad sto. Największe obniżki w sklepach szwedzkiej marki sięgają nawet 70 proc. Sporo produktów jest mniej, ale jednak przecenionych. Warto sprawdzić, czy wyprzedażą nie zostały objęte towary, których potrzebujemy.

Gdzie wyprzedaże w Ikei?

Promocje dotyczą kilku kategorii produktów. Przecenione w sklepach Ikei zostały meble, dodatki ogrodowe, akcesoria do domu oraz wyposażenie kuchni. Klubowicze mający kartę Ikea Family mogą odnieść dodatkowe korzyści, bo szwedzka sieć przygotowała dla nich pakiet specjalnych ofert wyprzedażowych.

Przecena w Ikei. Jakie produkty obejmie wyprzedaż?

Rabaty i pełna lista produktów znajdują się na stronie Ikei. W zakładce „Ostatnie sztuki” wystarczy je przejrzeć. Jak informuje sieć „ceny na stronie mogą się różnić od cen w sklepie. Odwiedź swój sklep Ikea, aby sprawdzić aktualną ofertę i odkryć jeszcze więcej atrakcyjnych okazji”. Na stronie znajdują się też informacje, co przecenionego dostępne jest w którym ze sklepów.

Jak długo potrwają wyprzedaże w Ikei?

Obniżka cen na wybrane artykuły w szwedzkiej sieci potrwa do 30 sierpnia lub do wyczerpania zapasów objętych rabatami artykułów. Przykładowe oferty przecenionych produktów to m.in.:

Szafa drewniana – cena 499 zł (wcześniej 799 zł),



Stół drewniany – cena 299 zł (wcześniej 499 zł),



Łóżko z pojemnikiem – cena 1499 zł (wcześniej 1999 zł),



Rozkładana sofa 3-osobowa – cena 899 zł (wcześniej 1299 zł),



Komplet sztućców, 24 sztuki – cena 59,99 zł (wcześniej 79,99 zł),



Nóż do chleba – cena 99 zł (wcześniej 199 zł).



