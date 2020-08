Kary za przebywanie w sklepie bez maseczki, ograniczenie liczby gości na weselach. Rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami

Ponowne zwiększenie restrykcji? Rząd nie wyklucza wprowadzenia nowych przepisów, które pozwoliłyby na zaostrzenie rygoru sanitarnego w niektórych przypadkach. Zdradził to szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie dla „DGP”. Ministerstwo zaproponowało jednak możliwość wprowadzania ograniczeń regionalnie.

– Po pierwsze, proponujemy regionalizację powiatową, czyli wprowadzanie restrykcji w powiatach z dużą liczbą zakażeń. Po drugie, nie wykluczamy zwiększenia ograniczeń przy organizacji wesel. Chcemy wprowadzić wymóg ich rejestracji i podawanie dokładnej listy gości. Nie wykluczamy, że zostanie obniżony limit osób, które biorą udział w takiej uroczystości (obecnie jest to 150 osób – red.). Wtedy będziemy mogli lepiej kontrolować takie masowe wydarzenia – powiedział dla DGP Łukasz Szumowski.

Koronawirus w ogniskach

Minister Zdrowia przypomniał, że obecnie koronawirus w kraju występuje głównie w ogniskach, takich jak kopalnie, duże zakłady pracy, czy domy opieki.

– Trzeba pamiętać, że z ogniskami mamy do czynienia przede wszystkim w zakładach pracy i najczęściej – dużych. Jeżeli na danym terenie mamy więc firmę, w której człowiek pracuje przy człowieku, istnieje ryzyko, że z jednego przypadku zrobi nam się ognisko – powiedział Szumowski.

Kwarantanna dla powracających z zagranicy?

Minister Zdrowia został także zapytany o kary za wchodzenie do sklepów bez maseczki. To jeden z pomysłów, które zasugerował resort w nowym rozporządzeniu.

– Chcemy wyposażyć w dodatkowe uprawnienia podmioty prowadzące sklepy, by miały prawo nie obsługiwać osób bez maseczek. Będzie to wprowadzone jako norma prawna, co najmniej w rozporządzeniu. Nastąpi to jeszcze w tym miesiącu – powiedział.

