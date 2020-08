Wkrótce otwarcie pierwszego Primarka w Polsce. „Niesamowita moda w niesamowitych cenach”

Otwarcie pierwszego sklepu sieci Primark w Polsce nastąpi już w czwartek 20 sierpnia o godz. 10. międzynarodowa marka odzieżowa, która oferuje „niesamowitą modę w niesamowitych cenach” będzie dostępna w centrum handlowym Galerii Młociny. „Warszawski sklep, który stworzył 250 miejsc pracy, zajmuje 3 660 mkw. powierzchni handlowej na dwóch piętrach. Sklep będzie oferował kolekcje zgodne z najnowszymi trendami w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym obuwie, akcesoria, a także bieliznę i wyposażenie domu. Klienci będą mogli kupić w nim także produkty Primark wykonane z materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony, w tym organicznych oraz pochodzących z recyklingu” – czytamy w notatce prasowej.

Klienci będą mieli do dyspozycji 30 kas orz dostęp do bezpłatnego Wi-Fi. Administracja sklepu zapewnia również liczne środki ochronne oraz czytelne oznakowanie i naklejki na podłodze zachęcające do utrzymywania dystansu społecznego. – Bardzo cieszymy się z otwarcia naszego pierwszego sklepu w Warszawie. Primark jest już dobrze znaną marką w Polsce, dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość zaoferowania klientom z Warszawy i regionu “niesamowitej mody w niesamowitych cenach” oraz to, że staniemy się częścią lokalnej społeczności warszawskiej. Polska jest ważnym rynkiem dla sieci Primark i stanowi kolejny kamień milowy w naszej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej – stwierdził Maciej Podwojski, sales and operations manager w Primark Polska.

Sklepy Primark

Primark to międzynarodowa marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu o najlepszym stosunku jakości do ceny, zgodnie z hasłem: „niesamowita moda w niesamowitych cenach”. Firma założona w Dublinie w 1969 r. obecnie posiada ponad 380 sklepów i niemal 1,5 mln mkw. powierzchni handlowej w 12 krajach: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Słowenii. Primark zatrudnia ponad 70 000 osób, a w roku obrotowym 2018/19 otworzył 15 sklepów, tworząc ponad 4 500 miejsc pracy i otrzymując ponad 42 000 podań o zatrudnienie w tych sklepach.