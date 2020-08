W Lidlu można kupić ekologiczne i niedrogie buty z butelek PET

„W Lidlu wiemy, że każda plastikowa torba, butelka czy słomka ma znaczenie – bo na całym świecie są ich miliardy. Dlatego ograniczamy ilość plastiku w opakowaniach naszych produktów. Wykorzystanie recyklingowego plastiku do produkcji obuwia to nasz kolejny krok w walce o czystszą planetę” - powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska, cytowana w komunikacie prasowym przesłanym przez sieć.

Kolekcja butów Crivit Ocean Bound Plastic dostępna jest od poniedziałku, od 3 sierpnia, we wszystkich sklepach sieci Lidl aż do wyczerpania zapasów. Buty można kupić także w sklepie online na www.lidl-sklep.pl

Jak podaje Lidl „tekstylna część butów Crivit Ocean Bound Plastic została wykonana w całości z przetworzonych butelek PET. 25 proc. materiału zostało wyprodukowane z plastiku związanego z oceanem – z plastików zalegających na plażach, wyspach oraz rejonach przybrzeżnych w Azji, z których mogły trafić do wody. Natomiast pozostałe 75 proc. składa się z tradycyjnie zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET”.

Tak jak w przypadku innych tego typu produktów, tak i tutaj butelki PET są tłoczone, czyszczone, rozdrabniane, a następnie przetwarzane na przędzę recyklingową, która została wykorzystana do produkcji buta. W zależności od rozmiaru buta, na jedną parę wykorzystano od ośmiu do 16 butelek plastikowych.

Materiał pochodzący z recyklingu jest – wedle zapewnień – równie wytrzymały oraz oddychający, jak ten niepoddany recyklingowi.

Buty są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. Są przeznaczone zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci.

Cena to 59,90 zł za parę. Buty dziecięce kosztują 49,90 zł.

