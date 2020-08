W Polsce znaleźliśmy sposób, by kupować w sieci i nie płacić za dostawę

Przez ostatnie 3-4 miesiące dokonała się gigantyczna zmiana. Handel online – nie tylko w Polsce – zaczął święcić triumfy. Rosną „stare” sklepy sprzedające w sieci, na e-commerce przestawiło się naprawdę sporo przedsiębiorstw. Ogromna liczba udoskonaliła swoje kanały sprzedaży, wiedząc, że lekceważąc handel sieciowy skazuje się na porażkę.

Zamawiamy do biur i domów, ale także odbieramy w paczkomatach (ogromne wzrosty, o których pisaliśmy na Biznes.Wprost.pl). Jednak trendem, który na dobre zadomowił się wśród konsumentów jest BOPIS (buy online, pick up in store), czyli zamawianie zakupów przez internet i ich osobisty odbiór w sklepie.

Cechą tej formy zakupów, która okazuje się być dla nas najważniejsza, jest przystępność cenowa. 54 proc. badanych uważa, że korzystając z BOPIS kupuje taniej, oszczędzając na opłacie za dostawę do domu. 40 proc. konsumentów docenia, że w ten sposób mogą szybko sprawdzić asortyment sklepu, a 37 proc. ceni sobie szybkość tej formy zakupów w porównaniu z ich tradycyjną formą, jak wynika z raportu konsumenckiego Deloitte.