Pride of Poland 2020. Klacz została sprzedana za 1,25 mln euro

Aukcja koni arabskich Pride of Poland odbyła się 9 sierpnia w Janowie Podlaskim. Kupcy nabyli 10 koni pełnej krwi. Zapłacili w sumie 1,6 mln euro, ale jedna z klaczy zgarnęła większość z tej puli.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dumą poinformowało, że w czasie niedzielnej licytacji za klacz Perfinkę zapłacono 1,25 mln euro. Perfinka nie pobiła rekordu, ale cena za nią jest drugą w historii Pride of Poland.

Pride of Poland (ang. Duma Polski) to – jak informuje Wikipedia – coroczna aukcja koni arabskich, odbywająca się w Janowie Podlaskim, tuż po Narodowym Pokazie Koni Arabskich. Licytowane na niej konie pochodzą z polskich hodowli: Stadnin Koni w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz ze Stada Ogierów w Białce i ze stadnin prywatnych.

„Pierwsza aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim została zorganizowana w 1970 roku. Nazwa Pride of Poland została jej nadana w roku 2001. Aukcja w Janowie Podlaskim stała się z czasem swoistym barometrem światowych cen wierzchowców, kształtującym podaż i popyt na konie arabskie. Do 2007 roku włącznie, na janowskiej aukcji zlicytowanych zostało ponad 1300 koni – czytamy w internetowej encyklopedii.

Najwyższe ceny na aukcji licytowane były w latach 80. XX wieku. Wtedy to padały rekordy cenowe: ogier El Paso został sprzedany za milion dolarów, ogier Bandos za 806 tys. dolarów, ogier Deficyt ľ za 609 tys. dol., a ogier Banat ľ za 525 tys. dol.

W 2007 roku, podczas aukcji Pride of Poland, najwyższą cenę, 300 tys. euro, uzyskała klacz Pieta. Zakupiła ją Shirley Watts, żona perkusisty zespołu The Rolling Stones, Charliego Wattsa.

Podczas Pride of Poland 2015 padł absolutny rekord – za klacz janowskiej hodowli, Pepitę, championkę Polski 2014 i Best in Show – zapłacono 1,4 mln euro.