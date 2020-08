Bojkot Żywca? Wszystkiemu „winni” artyści Męskiego Grania. Koncern milczy

W sobotę 8 sierpnia odbył się koncert Męskiego Grania w Żywcu, oczywiście w zmienionej formule ze względu na epidemię koronawirusa. Co roku Męskie Granie jeździło po Polsce, a w 2020 – zagrano koncert w Żywcu bez udziału publiczności, a wszystko było transmitowane na YouTube i Facebooku.

Męskie Granie i tęczowe flagi na scenie

W trakcie koncertów nie zabrakło odniesień do bieżących wydarzeń. Dawid Podsiadło w jednym z utworów wplótł wers „Kinga, taki ładny apel miałaś!”, co powiązano z apelem Kingi Dudy. Córka prezydenta w trakcie wieczoru wyborczego mówiła: – Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy.

Podsiadło wtrącił ten wers dzień po tym, jak aresztowano aktywistkę LGBT znaną jako Margot, a przeciwko tej decyzji sądu i prokuratury protestowano w Warszawie. Z kolei w trakcie ostatniej części koncertu, gdy grało trio Daria Zawiałow, Błażej Król i Igor Walaszek, na scenie pojawiły się dwie tęczowe flagi. W trakcie koncertu do spraw społeczności LGBT odnosił się też Tomasz Organek.

Bojkot Żywca? Padły konkretne deklaracje

Takie gesty wsparcia społeczności LGBT na Męskim Graniu wywołały zapowiedzi bojkotu produktów Grupy Żywiec, pod której auspicjami odbywają się od lat koncerty Męskiego Grania. W sieci można było znaleźć deklaracje np. Marka Wieczerzaka, samorządowca, który w przeszłości był rzecznikiem Przemysława Czarnka, gdy ten był wojewodą lubelskim: „Koniec z Żywcem”.

Ruszył nawet hasztag #BojkotŻywca, niektórzy internauci zamieszczali nagrania, jak wylewają piwo tego koncernu. Pojawiły się też próby wskazywania opinii publicznej, które piwa produkuje właśnie Żywiec. Bojkot powoli niesie się po sieci, jednak jak dotąd nie wytworzyła się wokół niego szersza akcja. Tomasz Laskus, przedstawiający się jako doradca PiS, dopytywał koncern: „Czy Grupa Żywiec identyfikuje się ze wsparciem lobby LGBT, zgodnie z poniższą manifestacją na Męskim Graniu?”.

Spółka nie chce komentować sprawy

Wprost.pl zwróciło się z pytaniami do Grupy Żywiec o bojkot i wydarzenia z koncertu, z zaznaczeniem, że dotychczas koncern nie angażował się w sprawy społeczności LGBT, np. podczas Pride Month.

Rzeczniczka prasowa Grupy Żywiec odpowiedziała jedynie: „Nie będziemy komentować tej sprawy”.