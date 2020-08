Ukryta funkcja koszyków z Lidla. To znacznie ułatwi zakupy

Klienci odwiedzający Lidla mogą korzystać zarówno z dużych wózków, jak i koszyków. Te drugie są przydatne szczególnie w przypadku małych lub średnich zakupów i posiadają dwa uchwyty. Dłuższy z nich służy do ciągnięcia koszyka po podłodze, co ułatwiają kółka. Co w takim razie z krótszym uchwytem? Jest on na tyle krótki i teoretycznie niewymiarowy, że noszenie koszyka trzymając za ten uchwyt raczej nie wchodzi w grę. Tutaj z odpowiedzią przychodzi serwis pomyslodawcy.pl.

Czytamy tam, że krótszy uchwyt został zaprojektowany z myślą o końcowym etapie zakupów, czyli dochodzeniu do kasy. Chwytając za niego możemy podnieść koszyk do góry, po czym zaczepić dłuższy bok o metalowy brzeg taśmy zamontowanej przy kasie. Tym samym zamiast schylać się kilka razy do koszyka, możemy wygodniej wykładać produkty na taśmę, usprawniając w ten sposób proces finalizowania zakupów.

Czytaj także:

O dwóch studentach, którzy postawili się Coca-Coli i Pepsi. Historia Fritz-Koli