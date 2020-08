Otwarcie Primarka w Warszawie. Sprawdzamy, co można kupić i jakie będą ceny

Primark otwiera pierwszy sklep w Polsce. 20 sierpnia otwarcie punktu w warszawskiej Galerii Młociny. Nowy sklep zajmuje 3660 m kw. powierzchni handlowej na dwóch piętrach i wpisuje się w strategię prezentacji sklepów Primark na świecie. W środku znajduje się 30 kas i 35 przymierzalni oraz bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.

„Klienci będą mogli kupić w nim także produkty Primark, wykonane z materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony, w tym organicznych oraz pochodzących z recyklingu. Asortyment ten jest częścią inicjatywy Primark Cares, zgodnie z którą Primark, jako firma odpowiedzialna, chce sukcesywnie powiększać asortyment produktów wykonanych z materiałów ekologicznych oraz bardziej przyjaznych środowisku”. – czytamy w komunikacie marki.

W warszawskim sklepie sieci Primark będzie można kupić zarówno odzież damską i męską, jak i ubrania dla dzieci i niemowląt, akcesoria do domu oraz kosmetyki. Najtańsze bluzki damskie kosztują zaledwie 2,5 zł. W ofercie sklepu znalazło się też wiele akcesoriów takich jak okulary, torebki czy biżuteria, które kosztują od 6 zł wzwyż. Za sandały damskie w kolorze kremowym zapłacimy 8 zł. Ceny męskich t-shirtów zaczynają się od 3 zł, a spodenek kąpielowych od 6 zł. W warszawskim Primarku będzie można także kupić wiele ubranek dziecięcych w cenie od 2 do 100 zł. Wśród akcesoriów domowych znajdziemy m.in. poduszki, świece oraz sztuczne rośliny. W warszawskim sklepie pojawią się także kosmetyki m.in. lakiery do paznokci, bronzery czy tusze do rzęs w cenie od 2 zł.

Czytaj także:

Otwarcie pierwszego sklepu Primark w Warszawie. Znamy godziny otwarcia