Primark w Warszawie otwarty, ale klienci się skarżą. Ceny wyższe niż w Niemczech czy Anglii

20 sierpnia oficjalnie otworzono pierwszy sklep Primark w Polsce. Primark Polska swoją placówkę otworzyło w warszawskiej Galerii Młociny. Międzynarodowa marka odzieżowa jest znana m.in. w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Hasłem sieci jest „Niesamowita moda w niesamowitych cenach”.

Sama firma powstała natomiast w Dublinie w 1969 roku i od tego czasu stale się rozwijała – obecnie zawiaduje ponad 370 sklepami. Poza tym otwartym w Galerii Młociny Primark zapowiada uruchomienie kolejnego w Poznaniu.

Otwarcie Primarka w Warszawie. Klienci skarżą się na różnice cen

Wirtualna Polska zwróciła uwagę na to, że ceny w sklepie Primark w Polsce są wyższe niż w tych w Berlinie czy Londynie. Portal podawał przykłady: koszulka tam to koszt jednego funta lub euro, a w Polsce to 17 złotych, czyli ponad 3-4 razy więcej.

Inny przypadek to męska dżinsowa koszula, która na brytyjskiej stronie internetowej Primarka kosztuje 10 funtów, gdy w polskim sklepie – 55 zł, czyli około 5-6 złotych więcej. Jedna z klientek opowiadała WP: – W Anglii kupowałam koszulki dla dziecka za 1-1,5 funta, czyli jakieś 7 złotych. Tu kosztują 11 złotych.

Sieć na razie nie skomentowała tych doniesień.