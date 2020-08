GIS ostrzega przez rodzynkami z Biedronki. „Etykieta nie zawiera informacji o obecności tej substancji”

„Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności pobrała próbki z 3 partii rodzynek, w których stwierdzono obecność dwutlenku siarki (na poziomie 13,3 mg/kg, 14,6 mg/kg i 17,5 mg/kg)” – czytamy w oświadczeniu GIS. Inspekcja wróciła także uwagę, że na opakowaniu produktu nie zadeklarowano w ogóle obecności tego związku. Producent zapewnia na nim, że produkt nie zawiera dodatku substancji konserwujących.

Potencjalnie niebezpieczne

Spożycie produktu zawierającego ten składnik może być niebezpieczne dla osób uczulonych na dwutlenek siarki i siarczyny. Może wywołać u nich reakcję alergiczną – ostrzega GIS.

Ostrzeżenie dotyczy produktu „Rodzynki sułtańskie, Bakallino, 400 g”, produkowanego przez firmę Bakalland. Są to rodzynki produkowane na zlecenie Jeronimo Martins Polska S.A., czyli na potrzeby klientów sieci Biedronka. Wszyscy, którzy w ostatnim czasie kupili ten produkt, powinni sprawdzić jego numer serii. Ostrzeżenie dotyczy bowiem partii: 945.0/88315B, 903.0/87851B oraz 10J.2006.71.

GIS prowadzi postępowanie wyjaśniające

Jak poinformował GIS, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające we współpracy z producentem, które ma na celu określić, skąd w rodzynkach znalazła się niepożądana substancja. „Atlanta Poland S.A. (jeden z producentów) zwróciła się do Jeronimo Martins Polska S.A. o zablokowanie sprzedaży partii 945.0/88315B i 903.0/87851B do czasu otrzymania dodatkowych wyników badań. Bakalland S.A. otrzymała urzędowy zakaz wprowadzania do obrotu partii 10J.2006.71”. – czytamy w komunikacie GIS.

