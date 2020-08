Niedziela handlowa 2020. Czy 30 sierpnia sklepy będą otwarte?

Nadchodzący weekend dla wielu osób będzie okazją do zakupów, głównie ze względu na zbliżające się dużymi krokami rozpoczęcie roku szkolnego. Co z zakazem handlu? Mamy dla Was dobrą wiadomość! Sklepy będą otwarte nie tylko w sobotę, ale także w niedzielę 30 sierpnia.

Zakaz handlu w niedziele. Kiedy sklepy będą otwarte?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Jeszcze ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy są zamknięte w niedziele, poza siedmioma wyjątkami. Z dni, które jeszcze przed nami, są to: 30 sierpnia oraz dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem – 13 i 20 grudnia.

Zakaz handlu w niedziele – wyjątki

W ustawie ograniczającej handel w niedziele zapisano liczne wyjątki. Są placówki, w których można robić zakupy niezależnie od tego, czy dana niedziela jest handlowa, czy nie. Są to m.in. sklepy zlokalizowane na stacjach paliw, dworcach w portach lotniczych. Otwarte są także piekarnie, cukiernie, lodziarnie czy sklepy z pamiątkami.