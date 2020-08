W niedzielę 30 sierpnia zrobisz zakupy. Sprawdź, w jakich godzinach otwarte są sklepy

W niedzielę 30 sierpnia otwarte będą także sklepy popularnych sieci handlowych. W Biedronce będzie można zrobić zakupy w godzinach 8.00 - 21.00, a w części do 22.00. Dzień wcześniej, jak od dłuższego czasu w soboty, sklepy sieci będą czynne od 6.00 do 23.30.

Punkty Lidla w całym kraju otwarte będą według różnych schematów. Część w niedzielę 30 sierpnia otworzy się o 8.00 a zamknie o 20.00. Inne, otwarte będą od 9.00 do 19.00. W przypadku części puntów godziny te zmieniono na 9.00 - 18.00.

W Tesco godziny otwarcia również dostosowane są do konkretnych punktów. Przeważnie punkty sieci otwarte będą od 9.00 do 20.00. Niektóre punkty otworzą się jednak już o 6.00 rano. Godziny otwarcia można sprawdzić na stronie sklepu. Kaufland informuje, że sklepy marki będzie 30 sierpnia otwarte przeważnie od 7.00 do 22.00

W przypadku Carrefoura również godziny otwarcia zależą od konkretnego punktu. Część sklepów będzie w niedzielę otwarta od 9.00 do 17.00. Inne od 8.00 do 20.00. Osiedlowe Żabki w większości przypadków otwarte będą od 6.00 do 23:00.

