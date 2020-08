Salmonella w dwóch partiach mięsa drobiowego. Uwaga konsumenci, GIS ostrzega

Jak poinformował GIS „w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto Salmonella Enteritidis w 1 z 5 próbek wycinków skórek szyi kurcząt oraz w 1 z 5 próbek ud z kurcząt należących do partii numer 232/2/222/20”.

Czy zakażone mięso jest groźne dla zdrowia?

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Mięso drobiowe z salmonellą. W jakich produktach?

GIS informuje, że partie mięsa dotyczą następujących produktów:

„Cała partia mięsa drobiowego oznaczona numerem 232/2/222/20 obejmująca różne elementy drobiowe: ćwiartkę tylną z kurcząt, filety z piersi kurcząt, filety z piersi kurcząt z obojczykiem, kurczaka bez podrobów, łapy z kurcząt, mięso drobne z kurcząt, nogi z kurcząt, piersi z kurcząt, podudzia z kurcząt, porcje kulinarne kuprowe, porcje kulinarne z kurcząt, serca z kurcząt, skórki z kurcząt, skrzydła z kurcząt, uda z kurcząt, wątroby z kurcząt. Termin przydatności do spożycia: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sierpnia 2020 roku”.

Dodatkowo powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie polecił producentowi podjęcie działań w odniesieniu do partii mięsa pozyskanej po partii, w której w badaniach urzędowych stwierdzono obecność Salmonella Enteritidis oznaczonej numerem 232/2/309/20. W związku z tym wycofaniu podlega także: partia mięsa drobiowego oznaczona numerem 232/2/309/20 obejmująca różne elementy drobiowe (wymienione wyżej).

Kto wyprodukował zakażoną partię mięsa?

Producentem mięsa jest Cedrob S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, Ubojnia Drobiu Ujazdówek (weterynaryjny numer identyfikacyjny 14023901). Cedrob poinformował i przedstawił dowody GIS, że przekazał informacje o towarze niezgodnym pracownikom działu handlowego, odpowiedzialnym za poinformowanie odbiorców zakwestionowanego asortymentu. Z kolei organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów

GIS informuje, że „nie należy spożywać produktów z partii objętych komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

