Ubrania lekiem na depresję? Internauci krytykują kampanię polskiej firmy

„Czujesz, że współczesne zagrożenia cywilizacyjne Cię przerastają? Próbujesz uporać się z drażliwością, dyskomfortem, niepokojem? Nie możesz zasnąć? Nie możesz wstać? Jest Ci źle pośród ludzi, a jeszcze gorzej w samotności? Jesteś znużony i niecierpliwy? Zniechęcony? Apatyczny? Mamy rozwiązanie! Po latach badań, prób i testów – wreszcie pojawi się – prawdziwa terapeutyczna kolekcja Medicine: innowacyjne ubrania, które wywierają diametralny wpływ na funkcjonowanie i samopoczucie. Ubrania, które leczą” – czytamy w opisie dołączonym do reklamy wspomnianej marki.

Do udziału w kampanii zaproszono Dorotę Masłowską i Macieja Chorążego, którzy nie tylko zagrali w reklamie, ale również pojawiają się na zdjęciach zamieszczonych w społecznościowych kanałach firmy. I chociaż we wpisach zaznaczono, że „wszystkie informacje na temat »Terapii« mają charakter wyłącznie fikcyjny, służący kreacji artystycznej” , to internauci nie pozostawili na marketingowcach Medicine suchej nitki.

„Ta kampania jest po prostu przykra”

W poniedziałkowe popołudnie na Instagramie marki pojawiło się zdjęcie promujące wywiad, jaki Chorąży i Masłowska przeprowadzili między sobą. Wystarczy krótki przegląd komentarzy, by zorientować się, jak najnowszą kampanię interpretują użytkownicy mediów społecznościowych. „Nie mam słów.. Kto to dopuścił do obiegu. Przykre” – napisał jeden z internautów. „Niebezpieczne. Po ludzku szkodliwe” – stwierdził ktoś inny. „Serio nie zamierzacie przeprosić i wycofać się z tej szkodliwej kampanii? Dalej będziecie rozpowszechniać szkodliwe mity dotyczące rzekomo terapeutycznego wpływu zakupów na choroby i zaburzenia psychiczne, podczas gdy badania dowodzą, że jest dokładnie odwrotnie i to konsumpcjonizm ma destrukcyjny wpływ na psychikę człowieka?” – dopytywała jedna z użytkowniczek.

Pod jednym z wcześniejszych postów pojawiły się podobne komentarze, a internauci zarzucili Medicine bagatelizowanie problemu, jakim są zaburzenia psychiczne. „Kocham Wasze ubrania, ale jako osoba chorująca na depresję czuję niesmak. Ta kampania jest po prostu przykra” – przekazała jedna z użytkowniczek Instagrama.

