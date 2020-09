Katarzyna Cichopek padła ofiarą oszustwa. Aktorka przestrzega fanów

„W związku z licznymi przypadkami bezprawnego wykorzystywania mojego wizerunku, wykradaniem i modyfikowaniem zdjęć z moich kont i profili w mediach społecznościowych, informuję, że nie polecam żadnych produktów, które są publikowane poza moimi oficjalnymi kontami i ostrzegam przed oszustami podszywającymi się pod moją osobę lub posługującymi się moim wizerunkiem w celach osiągnięcia korzyści majątkowych” – napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

W dalszej części komunikatu aktorka poinformowała, jakie kroki będzie podejmowała, jeżeli ktoś bezprawnie wykorzysta jej wizerunek. „Wszelkie pojawiające się w mediach społecznościowych zdjęcia, kojarzące moją osobę np. z niewiadomego pochodzenia suplementami diety są podrobione, a sprawdzone, polecane i solidne marki prezentuję wyłącznie na stronach oficjalnych. Jednocześnie wskazuję, że podjęłam właściwe kroki prawne zmierzające do pociągnięcia sprawców ujawnionych naruszeń do odpowiedzialności prawnej" – napisała Katarzyna Cichopek. „Wszystkie przypadki naruszania moich dóbr osobistych i bezprawnego wykorzystywania mojego wizerunku do nieuczciwych praktyk rynkowych, spotkają się ze stanowczą reakcją z mojej strony” – podkreśliła aktorka.

