Louis Vuitton wprowadzi do sprzedaży przyłbice. Cena jest zawrotna

Obowiązek zakrywania ust i nosa w sklepach czy komunikacji miejskiej obowiązuje w wielu krajach świata. Niektórzy na tyle przywykli do noszenia maseczek i przyłbic, że zakładają je także w otwartych przestrzeniach, gdzie istnieje ryzyko spotkania większej ilości osób. Nic więc dziwnego, że producenci tego typu produktów odnotowują od kilku miesięcy wzrosty sprzedaży, prześcigając się w pomysłach. Chodzi już nie tylko o zapewnienie bezpieczeństwa i wygody, ale również dostarczenie klientowi czegoś oryginalnego.

To właśnie na oryginalność postawił Louis Vuitton. Pod koniec października francuski dom mody wprowadzi na rynek LV Shield, czyli przyłbicę z elastycznym paskiem przywierającym do głowy, a także detalami takimi jak złote ćwieki. Sama tarcza również będzie obszyta wzorkiem charakterystycznym dla marki – podaje „Vogue”. Co ciekawe, przyłbica po odchyleniu tarczy będzie mogła spełniać funkcję czapki z daszkiem, co zdaniem marketingowców Louisa Vuittona ma stanowić „przyciągające wzrok nakrycie głowy, zarówno stylowy, jak i ochronny” .

Wciąż nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztowała luksusowa przyłbica. „Vanity Fair” podaje, że będzie to 961 dolarów czyli około 3600 złotych. „Forbes” wskazuje z kolei na zakres cen 700-800 dolarów, co i tak jest zawrotną ceną jak na tego typu produkt.