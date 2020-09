Polacy na zakupach w sieci: wydają rozsądnie czy kompulsywnie?

Polacy, bez większego problemu zintensyfikowali swoją aktywność zakupową online, a tę rewolucję znacznie przyspieszyła pandemia. Dzisiaj, zakupy modowe w sieci co miesiąc, realizuje 54,6 proc. badanych: 43,1 proc. respondentów – przynajmniej raz w miesiącu, a 11,5 proc. – raz na dwa tygodnie. To pokazuje, że e-handel wszedł w nawyk kupującym.

Jeszcze lepiej Polacy odnaleźli się w poszukiwaniu inspiracji online. Jak pokazuje badanie, ponad 60 proc. odpowiadających wskazuje, że asortyment ulubionych marek sprawdza kilka razy w tygodniu, a 23,1 proc. – kilka razy w miesiącu.

Internet daje wiele ułatwień dla kupujących. Nie tylko znosi ograniczenia związane z miejscem pobytu i dostępnością konkretnych marek, ale przede wszystkim pozwala oszczędzić czas, gdyż bez wychodzenia z domu możemy sprawdzić ofertę – dziś już praktycznie każdego sklepu. Nie dziwi więc fakt, że Polacy tak bardzo upodobali sobie ten kanał sprzedaży.

W przypadku mody – oferta sklepów i marek w sieci jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Dlatego przejrzenie wszystkich, interesujących użytkownika miejsc potrafi być czasochłonne. Dużym zainteresowaniem badanych cieszą się marketplace’y – które ułatwiają odnalezienie się w gąszczu ofert agregując sklepy internetowe w jednym miejscu. To właśnie z nich korzysta regularnie 34 proc. badanych: 23,1 proc. z platform, a 10,8 proc. z multibrandów.

Budżet przeznaczany na modę z nieznacznym wzrostem

O ile częstotliwość zakupów przez internet wskazuje na coraz większą popularność platform e-commerce, o tyle budżet miesięczny, przeznaczany na elementy garderoby – jest najlepszym dowodem na to, że Polacy pozostają rozważni i kierują się wciąż zdrowym rozsądkiem. 35,4 proc. ankietowanych wydaje online na ubrania i dodatki od 100 do 200 zł miesięcznie, 27,7 proc. – od 50 do 100 zł. A 20,8 proc. ankietowanych przyznaje się do wydatków mieszczących się w przedziale 200-300 zł.

Preferencje bez zmian

Choć badani deklarują wyższą niż rok temu kwotę miesięcznych wydatków modowych, to wciąż najbardziej atrakcyjnym czasem na zakupy pozostają wyprzedaże. Aż 85,4 proc. korzystających ze sklepów online czeka na sezonowe obniżki cen lub czasowe promocje.

Konsument w sieci obaw

Jednak zakupy modowe w internecie rodzą też obawy po stronie kupujących. 57,7 proc. badanych wskazało, że zbyt duży wybór oferowanych produktów i opcji bywa dla nich problematyczny i przytłaczający. A to może doprowadzić nawet to rezygnacji z dalszej eksploracji strony.

W pytaniu o najczęściej napotykane problemy użytkownicy wskazywali kilka odpowiedzi, wśród których największym dylematem okazała się rozmiarówka wskazana przez 87,7 proc. badanych. Wysoko, na liście przeszkód pojawiły się też: wysokie prawdopodobieństwo otrzymania niewłaściwego towaru (37,7 proc.), brak darmowego zwrotu (26,9 proc.) czy zdjęcia w niskiej jakości (22,3 proc.).

Modowe platformy coraz popularniejsze wśród osób 50+

Kolejnym potwierdzeniem rewolucji, jaką można zauważyć w e-commerce w 2020 jest zmiana demografii użytkowników. Badanie Grupy Domodi pokazuje bardzo wyraźnie tę tendencję. Coraz częściej bowiem w sieci kupują kobiety 50+. To właśnie ta grupa okazała się najliczniejszą (39,3 proc.), a zaraz po niej, w rankingu pojawiły się osoby w wieku 45-54 lat (18,8 proc.). To kolejna duża zmiana w stosunku do danych z poprzednich lat, w których wśród korzystających z internetowych sklepów dominowali użytkownicy w wieku 16-35 lat.

Zakupy online to niezmiennie przymiot osób mieszkających w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców – 23 proc., 200-500 tys. mieszkańców – kolejne 11,5 proc.), ale wśród ankietowanych silną grupę stanowili też mieszkańcy polskich wsi (20,4 proc.) oraz małych miasteczek (14,7 proc.).

A jak odnosi się budżet miesięczny na zakupy modowe online do wielkości i dochodu gospodarstwa domowego? Łączny dochód gospodarstwa domowego wskazany przez największą liczbę ankietowanych (29,2 proc.) określiło na kwotę od 3001-5000zł. Wśród badanych było też najwięcej osób żyjących w gospodarstwach domowych liczących 2 lub 3 osoby (odpowiednio: 33,9 proc. i 19,6 proc.). To oni najchętniej kupują ubrania, buty i dodatki za pośrednictwem internetu.

