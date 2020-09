GIS ostrzega przed salmonellą w jajkach. Nakazano wycofanie z rynku kilku partii, kury zostały zabite

Komunikat sanepidu dotyczy jaj z oznaczeniami na skorupce – 3PL 26111313, a dokładnie partii:

nr partii / data przydatności do spożycia: 30.09.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 01.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 02.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 03.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 04.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 05.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 06.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach nakazał wycofanie z rynku jaj wyprodukowanych na fermie w Tychowie Nowym od dnia pobrania próbek, czyli od 2 września. Sanepid zakazał również wprowadzania do obrotu jaj pochodzących z tej fermy.

Zakład Pakowania Jaj wprowadzający jaja do obrotu dotarł do odbiorców, do których dostarczono jaja pochodzące od kur z fermy, w której stwierdzono Salmonella Enteritidis. Jaja wycofane z obrotu miały zostać odebrane od kontrahentów. Proces wycofywania jaj jest nadzorowany przez sanepid.

Kury trafiły do ubojni

Jednocześnie sanepid poinformował, że Stado kur oznaczone numerem WNI 26111313, u którego w badaniach kału wykryto bakterię Salmonella Entritidis w dniu 14.09.2020r. dostarczono do ubojni drobiu. „ Mięso zostanie przekazane do zakładu przetwórstwa i poddane obróbce termicznej gwarantującej wyeliminowanie wszystkich serotypów Salmonella ” – poinformował GIS.

Sanepid informuje, że „nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia”.

