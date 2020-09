Polacy boją się drugiej fali zachorowań. Przestaliśmy kupować

Jak wynika z Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK, możliwe jest pogłębienie spadków nastrojów konsumenckich wśród Polaków. Pierwsze oznaki wyhamowania były widocznie już w sierpniu. Zdaniem analityków, we wrześniowych danych widać obawy przed drugą falą zachorowań na COVID-19 oraz ponownym lockdownem.

Wskaźnik Barometru Nastrojów Konsumenckich, który może być wyznacznikiem zachowań zakupowych Polaków, pokazuje, że chęć do wydawania pieniędzy znacząco spadła. Statystyczne gospodarstwo domowe dużo gorzej ocenia także swoją bieżącą sytuację finansową. Parametr ten zanotował spadek aż o 6,6 proc. z Poziomu -7,5 do -14,1 proc. Skłonność do zakupów spadła w porównaniu z sierpniem aż o 7,7 proc. Z poziomu 0,8 spadła do -6,9 proc.

Kontynuacja spadków

Wrzesień to drugi miesiąc z rzędu, gdy w barometrze zanotowano spadki nastrojów konsumenckich. Z badania wynika jednak, że dynamika spadku odpowiada dynamice wzrostów w okresie od maja do lipca, czyli w czasie wychodzenia z lockdownu.