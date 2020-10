Inflacja ciągle rośnie. Przewidywania były odwrotne

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc. we wrześniu, podał też GUS. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7 proc. r/r, ceny nośników energii - wzrosły o 4,6 proc. r/r, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 9,2 proc. r/r, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,4 proc., nośników energii - wzrosły o 0,1 proc., a paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 1,6 proc., podał też Urząd. Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 2,9 proc. r/r.

Wbrew przewidywaniom

Wyniki przedstawione przez GUS zaskoczyły analityków. Nie kryją oni, że spodziewali się nieco innych informacji.

„Inflacja niespodziewanie rośnie we wrześniu, z 2,9 do 3,2 proc. r/r. Przyczyna tkwi w nieco wyższych, niż zakładaliśmy cenach energii i przede wszystkim w kategoriach bazowych. Wg naszych wyliczeń inflacja bazowa wzrosła, zamiast spadać (zapewne do 4,1-4,2 proc. r/r)” – czytamy na Twitterze analityków Banku Pekao.

„Nie 3,1 proc. (nasza prognoza), a nawet 3,2 proc. - tyle wyniosła inflacja w Polsce za wrzesień. Szczątkowe dane podane przez GUS sugerują, że mamy co najmniej wyrównanie rekordów inflacji bazowej (4,3 proc.). Inflacja jeszcze powróci do spadków. Nie będą one jednak tak duże, jak sądziliśmy” – napisali zaś analitycy mBanku.