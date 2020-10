Mandat za brak maseczki to 500 zł. Przypominamy, gdzie trzeba ją nosić

Od soboty 10 października w powiatach żółtych i czerwonych będą obowiązywać nowe restrykcje dotyczące koronawirusa. Policja zapowiada, że będzie wystawiała dużo więcej mandatów za brak zasłoniętego nosa i ust w miejscach, gdzie jest to obowiązkowe.

– Nadal pozostaje dla funkcjonariuszy policji ta możliwość ukarania mandatem karnym w kwocie do 500 zł. – powiedział komendant główny policjiJarosław Szymczyk. – Chcielibyśmy wprowadzić mechanizm, by każdorazowo w przypadku odmowy przyjęcia mandatu był kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej – dodał.

Dużo więcej mandatów

Jednocześnie komendant powiedział, że policja zamierza zmienić proporcje pouczeń do mandatów. – Intensywność działań jest na wysokim poziomie, natomiast chodzi o odwrócenie proporcji, jeśli chodzi o podejście do osób, które łamią przepisy – powiedział. – Dziś 80 proc. to są pouczenia, a 20 proc. skutki finansowe przede wszystkim dla osób łamiących przepisy. Kiedy wzrasta liczba zakażeń, musimy te proporcje przynajmniej odwracać – dodał.

Maseczki nadal trzeba nosić m.in.:

w autobusie, tramwaju i pociągu



w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień



w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie



w kinie i teatrze



u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu



w kościele i szkole (jeśli wymagają tego warunki danej placówki), na uczelni



w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej

Gdzie nie trzeba mieć zakrytej twarzy?