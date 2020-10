Sprzedaż internetowa Ikei wzrosła po tym, jak ludzie zamienili domy w biura i klasy szkolne

Firma poinformowała w oświadczeniu, że sprzedaż internetowa wzrosła o 45 proc. w ciągu 12 miesięcy (do sierpnia), napędzana 4 miliardami odwiedzin w jej witrynie internetowej. Jak powiedział rzecznik Ikei, najszybciej rozwijającą się kategorią sprzedaży były meble ogrodowe, a sprzedaż mebli biurowych również bardzo wzrosła.

Firma rozpoczęła sprzedaż internetową na trzech nowych rynkach, w tym w Chinach. Sprzedaż spadła tam o 4 proc. do 39,6 miliardów euro, a wiele ze sklepów Ikei zostało zmuszonych do zamknięcia się podczas kilku tygodni lockdownu.

Sprzedaż online utrzymuje się na wysokim poziomie, nawet po ponownym otwarciu sklepów – dodał rzecznik. Jednak szwedzki sprzedawca mebli planuje nadal otwierać fizyczne punkty sprzedaży, pomimo wczesnych dowodów na to, że konsumenci mogą nie powrócić do swoich starych nawyków zakupowych.

Nie tylko Ikea

Także brytyjska sieć supermarketów Tesco stwierdziła, że tworzy tysiące nowych miejsc pracy, aby sprostać rosnącemu popytowi w swojej działalności internetowej, podczas gdy w artykule badawczym McKinsey'a na początku tego roku stwierdzono, że doświadczenia z Chin sugerują, że udział w rynku online wzrośnie w ciągu roku od trzech do sześciu punktów procentowych.

Podczas pandemii sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego rosła szybciej niż w innych kategoriach, izolując sprzedawców detalicznych, takich jak Ikea, przed kryzysem gospodarczym, który doprowadził do powszechnej utraty miejsc pracy i bankructw w innych krajach. Ikea dodała 6 tys. nowych pracowników do swojej globalnej siły roboczej, co daje teraz łącznie 217 tys.

Nowa rola domu

Mieszkanie w domu stało się „ważniejsze niż kiedykolwiek dla ludzi, co doprowadziło do zmiany przeznaczenia domu na wiele sposobów”, napisała w oświadczeniu Ingka Group, która prowadzi 374 sklepy Ikea.

Sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad jedną czwartą w ciągu trzech miesięcy do sierpnia w porównaniu z rokiem poprzednim, według firmy badawczej NPD Group.

Rodziny „zamieniły kuchnie w szkoły, sypialnie w miejsca pracy, a podwórka w parki rozrywki” – dodała Ikea (Ingka Group), opisując rok 2020 jako „rok powrotu do domu”.

Pomimo pandemii i gwałtownego wzrostu sprzedaży internetowej, Ikea otworzyła w ostatnim okresie 33 nowe sklepy, w tym w Moskwie, Seulu, Szanghaju i Makau. Planuje ekspansję na nowe rynki, takie jak Meksyk i Filipiny.

„Ludzie chcą próbować i dotykać”

Dyrektor generalny Grupy Inter Ikea, Jon Abrahamsson Ring, powiedział, że klienci nadal chcą „dotykać i próbować” produktów. – Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu sprzedaży online, ale także bardzo zadowoleni, że klienci nadal kochają nasze sklepy – powiedział Ring, zauważając, że w tym trudnym okresie sklepy firmy odwiedziło 825 milionów kupujących.

Firma zapowiedziała, że będzie nadal stosować „podejście rynkowe”, oferując mniejsze salony w centrach miast, tradycyjne podmiejskie sklepy Ikea i centra realizacji zamówień online.

Grupa Ingka poinformowała, że nadal inwestuje w nieruchomości, takie jak Kings Mall w Londynie i słynna Rue de Rivoli w Paryżu. Sprzedaż internetowa wzrosła o 60 proc. stanowiąc prawie jedną piątą całkowitej sprzedaży, w porównaniu z 11 proc. w 2019 roku.