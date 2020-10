Wrócą godziny dla seniorów? Jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Od kilku dni raporty publikowane przez Ministerstwo Zdrowia wskazują na rekordowe liczby nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W piątek 9 października odnotowano 4739 kolejnych zakażeń. To najwyższy dzienny bilans od początku pandemii w Polsce. Z informacji resortu wynika, że w ciągu minionej doby zmarło 52 pacjentów chorujących na COVID-19. W związku ze wzrostem zakażeń podjęto decyzję o rozszerzeniu strefy żółtej na cały kraj. Ponadto, 38 miast i powiatów zostało zakwalifikowanych do strefy czerwonej, gdzie obowiązuje jeszcze więcej obostrzeń. Zmiany dotyczą m.in. ilości osób na weselach i innych imprezach rodzinnych, a także organizacji wydarzeń kulturalnych czy zasad działania lokali gastronomicznych. Dodatkowo od soboty 10 października obowiązkowe będzie noszenie maseczek także w przestrzeni publicznej, za wyjątkiem lasów oraz parków. To jednak nie koniec obostrzeń.

„W najbliższych dniach pewnie będziemy to ogłaszać”

– Na pewno szczególnie pochylamy się nad osobami starszymi, bo jeżeli widzimy zakażenia i widzimy osoby hospitalizowane, to jest jasny sygnał – dominują osoby starsze – przyznał rzecznik Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z RMF FM. Wojciech Andrusiewicz dodał, że resort rozważa przywrócenie kolejnych restrykcji, które miałyby pomóc osobom starszym. Rzecznik ministerstwa miał na myśli tzw. godziny dla seniorów. Miałyby one obowiązywać w salonach fryzjerskich i kosmetycznych oraz w sklepach. – W najbliższych dniach pewnie będziemy to ogłaszać – zapowiedział Andrusiewicz.

Godziny dla seniora wprowadzono na początku pandemii koronawirusa. Wówczas między godziną 10 a 12 obsługiwano tylo osoby starsze. Seniorzy mogli jednak robić zakupy o każdej wybranej porze.