Wracają godziny dla seniora. Premier Morawiecki ogłosił decyzję

Konferencję prasową poprzedziło posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego, które rozpoczęło się o godz. 11. Po nim przed dziennikarzami wystąpili Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski. – Obradujemy w regularnym, codziennym cyklu i chcieliśmy zgodnie z tym, co obiecaliśmy, zdać sprawozdanie z tego, co planujemy. Dążymy do ustabilizowania sytuacji, do tego, żeby dynamika wzrostu zachorowań była malejąca – rozpoczął premier. Szef rządu przypomniał, że obecnie na świecie zakażonych jest około 350 tys. osób.

Kary za brak maseczki

Morawiecki wskazał, że rekordowe wzrosty zakażeń odnotowują wszystkie kraje Europy. Zaznaczył, że polski rząd chce ograniczyć liczbę zgonów oraz zapewnić pomoc seniorom. Zapowiedział także poprawienie wydalności systemu zdrowia oraz utrzymanie gospodarki „w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale na obrotach normalnych” . – Tak, żeby tam, gdzie się da, gospodarka funkcjonowała normalnie – zapowiedział. – Od dziś mamy w Polsce 38 stref czerwonych – przypomniał premier dodając, że w tych miejscach lokale gastronomiczne są otwarte do godz. 22, a na przyjęciach okolicznościowych może pojawić się maksymalnie 50 osób.

Szef rządu dużo uwagi poświęcił także wprowadzeniu na terenie całego kraju żółtej strefy. Przypomniał, że obecnie na świeżym powietrzu obowiązuje noszenie maseczek i zapowiedział, że policja będzie egzekwowała te obostrzenia.

Seniorzy priorytetem

– Osoby powyżej 60., 65., a szczególności powyżej 70. roku życia są najbardziej narażone na utratę zdrowia i życia – zaznaczył Morawiecki. – Musimy mieć świadomość, że te reguły, które wyznaczamy, są pewnymi wskazówkami i zaleceniami, które powinny być przestrzegane w szczególności przez seniorów – kontynuował. Szef rządu mówił również o „solidarności międzypokoleniowej” polegającej na pomaganiu osobom starszym.

– Prawda jest taka, że wśród osób powyżej 65. roku życia, niemal połowa pacjentów jest w szpitalach – wyjaśnił premier. Dodał, że niemal 80 proc. przedstawicieli tej grupy wiekowej zakażonych koronawirusem korzysta z respiratorów. – Apelujemy o to, by osoby starsze pozostały w domach – zaznaczył. – Wprowadzamy dzisiaj godziny dla seniorów, tak, jak to było wiosną. Od godz. 10 do 12, w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach. Dajmy w tym czasie zrobić zakupy seniorom – powiedział Morawiecki zaznaczając, że ten przepis dotyczy osób powyżej 60. roku życia.

Polityk zaapelował także o niesienie pomocy w osobom starszym, szczególnie przy robieniu zakupów. Premier poinformował także, że rząd przekaże 38 mln złotych do Domów Pomocy Społecznej. Podsumowując Morawiecki zaznaczył, że godziny dla seniora zaczną obowiązywać od czwartku 15 października.