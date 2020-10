Pół miliona dolarów za kostium Ursuli Andress, dziewczyny Bonda z filmu „Dr No”?

Fani Jamesa Bonda być może będą musieli poczekać do przyszłego roku na kolejny film przygodowy o agencie 007, ale ci z grubymi portfelami w przyszłym miesiącu dostać w swoje ręce niektóre z najbardziej znanych przedmiotów z poprzednich filmów serii.

Bikini w kolorze kości słoniowej, noszone przez Ursulę Andress w filmie „Doktor No” – to pierwszy film o Bondzie – jest wystawione na aukcji w Los Angeles z szacowaną ceną ok. pół miliona dolarów, poinformowali w środę licytatorzy Profiles in History.

Andress, która grała Honey Ryder w filmie z 1962 roku i była pierwszą „dziewczyną Bonda”, została przedstawiona w bikini kapiąc się w oceanie, trzymając muszlę i mając pochwę z nożem przypiętą do bioder.

– Jest uważane za najbardziej znane bikini na świecie – powiedział Brian Chanes, szef działu zakupów w Profiles in History. – To jedna z najbardziej pamiętnych scen w całej serii Bonda. Dzięki temu bikini stały się bardziej popularne, a Ursula Andress zapoczątkowała cały fenomen dziewczyny Bonda.

Sama Andress, która była właścicielką kostiumu, po raz pierwszy sprzedała bikini na aukcji w Londynie w 2001 roku.

Inne pozycje na aukcji to: zestaw piżam z monogramem Rogera Moore'a z „Żyj i pozwól umrzeć”, szara kurtka noszona przez złoczyńcę Ernsta Blofelda w filmie „Diamenty są wieczne” oraz szmaragdowa peleryna i nakrycie głowy Jane Seymour z „Żyj i pozwól umrzeć”.

– Rzeczy z serii o Bondzie są stosunkowo rzadkie, zwłaszcza im dalej cofasz się w czasie – powiedział Chanes, mówiąc, że spodziewa się, że oferenci będą pochodzić z całego świata. – Szczególnie w przypadku Bonda jest to bardzo międzynarodowa klientela.

Aukcja odbędzie się online oraz w Los Angeles w dniach 12-13 listopada. Następny film o Bondzie, „No Time to Die”, został w zeszłym tygodniu przesunięty z listopada na kwiecień 2021 roku.