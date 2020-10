Godziny dla seniorów wracają. Od kiedy ograniczenia w handlu?

Godziny dla seniorów wracają – ogłosił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

W godz. 10-12 zakupy będą mogły robić zakupy wyłącznie osoby powyżej 60 r.ż.

Przepis wchodzi w życie od 15 października.

Godziny dla seniorów to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w początkach pandemii w Polsce. Zakładało ono, że w sklepach, drogeriach, aptekach czy punktach pocztowych w godzinach 10-12 obsługiwane są wyłącznie osoby starsze. Rozwiązanie przestało obowiązywać od 4 maja, ale teraz, w związku z rosnącą dynamiką wzrostu zachorowań na COVID-19 w Polsce, premier Mateusz Morawiecki ogłosił powrót do tej strategii. Pojawiła się jedna istotna zmiana.

Morawiecki: Wprowadzamy godziny dla seniora

– Apelujemy o to, by osoby starsze pozostały w domach – mówił w sobotę premier, podkreślając, że „osoby powyżej 60., 65., a szczególności powyżej 70. roku życia są najbardziej narażone na utratę zdrowia i życia” na skutek zakażenia SARS-CoV-2. Dodał, że reguły życia społecznego powinny zostać ustalone tak, by chronić te osoby. Zaapelował też do seniorów, by oni sami nie ryzykowali, i zostawali w domach, gdy to możliwe.

– Wprowadzamy dzisiaj godziny dla seniorów, tak, jak to było wiosną. Od godz. 10 do 12, w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach. Dajmy w tym czasie zrobić zakupy seniorom – powiedział Morawiecki zaznaczając, że ten przepis dotyczy osób powyżej 60. roku życia. To istotna zmiana, w wydaniu wiosennym obowiązywał osoby powyżej 65. roku życia.

Godziny dla seniorów – zasady

Godziny dla seniorów nie zaczynają obowiązywać natychmiast po ogłoszeniu zamiaru – przepis wchodzi w życie od czwartku 15 października. Od tego dnia w godzinach 10-12 zakupy będą mogły robić wyłącznie osoby po 60 roku życia.