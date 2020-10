Częściowe zamknięcie szkół, zakaz organizacji wesel i alkohol tylko do 19. Rząd rozważa nowe obostrzenia

Portal polsatnews.pl poinformował o propozycjach nowych obostrzeń, padły podczas rozmów między przedstawicielami rządu i samorządów. Są to na razie wyłącznie propozycje, które będą rozważane w najbliższych godzinach, ale wiadomo, co brane jest pod uwagę.

Imprezy sportowe i wesela

Wśród pomysłów, które miałyby pomóc w obniżeniu poziomu zachorowań i zapanowaniu nad rozprzestrzenianiem się pandemii, jest m.in. całkowity zakaz organizacji wesel. Obecnie obowiązują ograniczenia liczby gości w zależności od tego, w jakim powiecie (strefa żółta, czy czerwona) są one organizowane. Jak informuje polsatnews.pl, już niebawem może się to zmienić i wrócić do stanu z czasu wiosennego lockdownu. Podczas spotkania miała być prowadzona dyskusja, czy tego typu rozwiązanie wprowadzić w całym kraju, czy tylko w czerwonych strefach.

Na powrót przed telewizory powinni przyszykować się także kibice, którzy lubią oglądać wydarzenia sportowe na żywo. Jedną z propozycji przedstawionych na spotkaniu miało być bowiem także ponowne zamknięcie wydarzeń sportowych dla publiczności. Powrót kibiców na stadiony od 19 czerwca zapowiadali na wspólnej konferencji przez PGE Narodowym premier Mateusz Morawiecki i prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Bazary, manifestacje i częściowe zamknięcie szkół

Propozycje ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa zakładają także czasowe zamknięcie targowisk. W tym wypadku przedsiębiorcy prowadzący stoiska mieliby otrzymać specjalne rekompensaty postojowe. Pod uwagę brany jest także zakaz organizacji manifestacji i zgromadzeń publicznych.

Jednym z prawdopodobnych scenariuszy jest również częściowy powrót do nauczania zdalnego. Lekcje przez internet mogą już niedługo ponownie odbywać wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 12 lat.

Częściowa prohibicja

Z informacji portalu wynika także, że rząd rozważa zamknięcie sklepów monopolowych i wyłączenie stref monopolowych na stacjach benzynowych. Zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od godziny 19.