Od dziś promocja -60 proc. na kosmetyki do makijażu w Rossmannie. Jak skorzystać z akcji?

Promocja na kosmetyki do makijażu to jedna z najpopularniejszych akcji rabatowych organizowanych przez Rossmanna. Sieć drogerii poinformowała właśnie o jej kolejnej odsłonie. Tym razem w promocji będzie wiele kosmetyków popularnych marek m.in Max Factor, Eveline, Rimmel, Borujois, Maybelline czy Wibo:

szminka Max Factor Lipfinity Lip Colour za 25,99 zamiast 64,99

róż do policzków Bourjois za 22,79 zamiast 56,99

puder w kamieniu Rimmel Stay Matte za 11,99 zamiast 29,99

pogrubiający tusz do rzęs Max Factor 2000 Calorie za 14,79 zamiast 36,99

eyliner Rimmel Glam Eyes za 13,19 zamiast 32,99

tusz do rzęd Bourjois Volume Reveal za 24,39 zamiast 60,99

paleta do brwi Rimmel Brow This Way za 20,99 zamiast 31,99

rozświetlający puder Max Factor Miracle Veil za 29,59 zamiast 73,99



tusz do rzęs Max Factor Rise&Shine za 39,99 zamiast 61,99

korektor Bourjois Always Fabulous za 27,19 zamiast 67,99

baza pod makijaż Maybelline Master Prime za 17,59 zamiast 43,99

Promocja -60 proc. na kosmetyki do makijażu - kiedy

Promocja rozpocznie się w piątek, 16 października i potrwa do soboty, 31 października. Rabatem będzie objętych ponad 2700 artykułów do makijażu, z czego aż 1434 kupimy o 60 proc. taniej. Na pozostałe produkty zostaną naliczone rabaty od 25 do 46 proc.

Promocja -60 proc. na kosmetyki do makijażu - zasady

Z akcji może skorzystać każdy klient. Nie trzeba posiadać żadnego specjalnego kuponu. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym i łączy się z innymi akcjami (akcją „Senior”, Listą +).