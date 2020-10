Koronawirus. Lidl odpowiada na restrykcje i wydłuża pracę sklepów. W jakich godzinach są otwarte?

W Polsce w ostatnich dniach odnotowane są rekordy dziennych przyrostów zachorowań na COVID-19. W czwartek 15 października wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły zakażenie koronawirusem u 8099 osób. Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił kolejne obostrzenia wprowadzone w odpowiedzi na epidemię.

Restrykcje dotyczą handlu. W strefie czerwonej wprowadzono limit liczby kupujących: w placówkach handlowych może przebywać jednocześnie nie więcej niż pięć osób na jedną kasę. Nowe wytyczne będą obowiązywać od soboty 17 października.

Koronawirus w Polsce. Lidl wydłużył godziny pracy

Lidl zdecydował się na wydłużenie godzin otwarcia sklepów. Większość z nich będzie działać do 22:00, w niektórych placówkach będzie można zrobić zakupy o godzinę dłużej. Jak podaje gazeta.pl, 15 sklepów na terenie Polski będzie otwartych całą dobę. Szczegółowe informacje o godzinach pracy wszystkich placówek Lidl zamieścił na swojej stronie internetowej.

Godziny dla seniorów – kiedy obowiązują?

Godziny dla seniorów obowiązują osoby od 60. roku życia

Dotyczą sklepów spożywczych, aptek, drogerii i punktów pocztowych

Bez zmian otwarte będą sklepy budowlane, odzieżowe i ze sprzętem RTV AGD

Wróciły godziny dla seniorów. Od 15 października w godzinach 10-12 zakupy będą mogły robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Rozporządzenie zawiera jednak kilka istotnych różnic w porównaniu do zasad, które panowały podczas wiosennego lockdownu. Co się zmieniło?

Godziny dla seniorów – ważne zmiany

W porównaniu ze znanymi z czasów pierwszej fali pandemii godzinami dla seniorów, nastąpiły ważne zmiany. Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas wiosennego lockdownu były to osoby, które ukończyły 65 lat. Od poniedziałku do piątku, między 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.