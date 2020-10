Od początku 2020 roku obowiązują jeszcze bardziej rygorystyczne zasady dotyczące zakazu handlu w niedziele. Zgodnie z ustawą jest to możliwe wyłącznie siedem razy w roku. Były to ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedziela przed Wielkanocą. W tym roku pozostały więc jeszcze dwie niedziele, gdy będziemy mogli zrobić zakupy (13 i 20 grudnia).

Niedziele handlowe 2020. Czy 18 października sklepy są otwarte?

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej zapisami, w niedzielę 18 października sklepy będą zamknięte. Warto jednak przypomnieć, że ustawa nie obowiązuje punktów takich jak placówki pocztowe, lodziarnie, stacje benzynowe czy sklepy na dworcach. Tam mamy możliwość zrobienia zakupów w każdą niedzielę.

Godziny dla seniorów – kiedy obowiązują?

Wróciły godziny dla seniorów. Od 15 października w godzinach 10-12 zakupy będą mogły robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Rozporządzenie zawiera jednak kilka istotnych różnic w porównaniu do zasad, które panowały podczas wiosennego lockdownu. Co się zmieniło?

Godziny dla seniorów – ważne zmiany

W porównaniu ze znanymi z czasów pierwszej fali pandemii godzinami dla seniorów, nastąpiły ważne zmiany. Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas wiosennego lockdownu były to osoby, które ukończyły 65 lat. Obecnie od poniedziałku do piątku, między godz. 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.