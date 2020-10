Duża luka w prawie? Godziny dla seniorów nie obowiązują w części sklepów

Od 15 października obowiązują godziny dla seniorów od 10 do 12. Jak informuje Prawo.pl, zgodnie z nowelizacją w określonych godzinach zakupy mogą teraz robić osoby 60 plus, a ograniczenie nie obejmuje sklepów, w których klientów obsługuje właściciel. Według portalu nie musi też być tam przestrzegany limit osób na kasę. Wszystko przez odesłanie do definicji placówki handlowej z ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – pisze Prawo.pl.

Godziny dla seniorów – luka w prawie

W rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, przez placówkę handlową należy rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Co to oznacza w praktyce?

– Oznacza to, że godziny dla seniorów obowiązują w tych sklepikach, w których obsługują pracownicy lub zatrudnieni, a nie obowiązują w tych, w których obsługuje wyłącznie właściciel. Sytuacja wydaje się kuriozalna – wyjaśnia Prawo.pl Mateusz Mońka, prawnik w Kongresie Polskiego Biznesu, organizacji przedsiębiorców założonej przed dr. Sławomira Mentzena.

Z kolei cytowany przez portal adwokat dr Liwiusz Laska mówi: „Odesłanie do przepisów o zakazie handlu w niedzielę sprawia, że w sklepach o powierzchni poniżej 2 tys. m kw. właściciel może obsługiwać w godzinach od 10 do 12 także osoby młodsze”. Co więcej, gdy za kasą stoi właściciel, nie obowiązuje limit osób, a nawet obowiązek zapewnienia płynu do dezynfekcji lub rękawiczek. Eksperci wskazują ponadto, że to właśnie w małych sklepach, na mniejszej powierzchni, trudniej jest zachować dystans.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji postuluje, aby wprowadzić specjalne kasy dla seniorów i pierwszeństwo w obsłudze. „Nasz podstawowy pomysł to wprowadzenie kas dla seniorów i zapewnienie pierwszeństwa w obsłudze. Tak jak w pierwszej kolejności obsługujemy kobiety w ciąży, tak możemy seniorów. Wtedy nie będzie zamieszania, ścisku przed kasą” - wyjaśnia Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.