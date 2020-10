„Godziny seniorów” do zmiany. Będzie nowelizacja ustawy

Dziennikarze RMF FM dotarli do informacji, które zainteresują przedsiębiorców z branży handlowej. Chodzi o zmiany w tzw. godzinach dla seniorów. Obecnie sprawiają one wiele problemów interpretacyjnych, dlatego rządzący mieli zdecydować się na nowelizację stosownej ustawy.

Przede wszystkim w nowym brzmieniu ustawy zostanie wyjaśnione, że godziny dla seniorów nie dotyczą sklepików szkolnych. W niektórych szkołach sztywno trzymano się litery prawa, dlatego sprzedaż w godzinach od 10 do 12 prowadzona była jedynie dla klientów powyżej 60. roku życia. Obecne przepisy faktycznie nie wymagają tego od dyrektorów szkół, więc jest to przesada, ale dla uporządkowania sytuacji postanowiono wyraźnie zaznaczyć tę kwestię.

Rządzący chcą też jasno stwierdzić, że sklepy w hotelach oraz hurtowe markety dla przedsiębiorców również nie muszą stosować się do „godzin dla seniorów”. Jak najbardziej mogą działać w przedpołudniowych godzinach, więc ich zamykanie jest niepotrzebne. Zostanie to wyraźnie powiedziane w znowelizowanej ustawie.

Wróciły godziny dla seniorów

Godziny dla seniorów ponownie obowiązują. Od 15 października w godzinach 10-12, w sklepach, aptekach, drogeriach i punktach pocztowych, mogą przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat.

Godziny dla seniorów – gdzie obowiązują

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów zostały nałożone na:



sklepy spożywcze



apteki



drogerie



punkty pocztowe



Na normalnych zasadach można robić zakupy w sklepach odzieżowych, budowlanych, a także marketach ze sprzętem RTV AGD. Jak wynika z nieścisłości prawnych, regulacjom nie podlegają także małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Godziny dla seniorów – najważniejsze informacje

Godziny dla seniorów – ważne zmiany

W porównaniu ze znanymi z czasów wiosennego lockdownu godzinami dla seniorów, od dziś nastąpią ważne zmiany. Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas pierwszej fali pandemii były to osoby, które ukończyły 65 lat. Od dziś od poniedziałku do piątku, między 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.

Z rozporządzenia wyłączone zostały także niektóre sklepy. W przeciwieństwie do pierwszych godzin dla seniorów obecnie będzie można zrobić zakupy np. w sklepach odzieżowych, budowlanych czy marketach ze sprzętem RTV AGD. Należy również pamiętać, że rozporządzenie wprowadza godziny dla seniorów tylko w dni powszednie.

Złamanie godzin dla seniorów – surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

