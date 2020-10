Godziny dla seniorów. O tych zmianach należy pamiętać

Od 15 października obowiązują znane z wiosennego lockdownu godziny dla seniorów. W dni powszednie od 10 do 12 w sklepach, drogeriach, aptekach i puntach pocztowych mogą przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów wprowadzone zostały jednak istotne zmiany.

Godziny dla seniorów – nowe zasady

Pierwszą z różnic jest właśnie wiek. Na wiosnę, godziny dla seniorów obowiązywały osoby po 65. roku życia. Obecnie ta granica została przesunięta o pięć lat. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że wynika to z konieczności dbania o szczególnie narażonych seniorów. Z analiz wynika, że już osoby po 60. roku życia mają duże prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu COVID-19.

Druga różnica to wyłączenie części sklepów z rozporządzenia. W normalnym trybie działają sklepy odzieżowe, budowlane, a także markety ze sprzętem gospodarstwa domowego.

Godziny dla seniorów – kara za ich złamanie

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

