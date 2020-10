W tej sieci nie zamówisz już zakupów z dostawą do domu

Internetowy sklep Tesco przestaje istnieć 1 listopada. To dlatego, że sieć wycofuje się z Polski, a jej sklepy i biznes w naszym kraju przejmuje Salling Group, właściciel sieci Netto. Nabywca nie kupił jednak usługi E-zakupy, dlatego przestaje ona funkcjonować.

„Usługa Tesco E-Zakupy została uruchomiona w 2012 roku i była jedną z pierwszych tego typu w Polsce” – napisał właściciel Tesco Polska. Przez blisko 8 lat zakupy w sieci, z dostawą do domu były wykorzystane ponad 8 milionów razy.

Został jeszcze tydzień do końca istnienia usługi, a będą z niej mogli skorzystać mieszkańcy kilku miast, ale tylko do piątku 23 października. Innych miast: nieco dłużej. „W Warszawie, Opolu, Bielsku-Białej i Gdyni zamówienia można składać do 23 października. Ostatnie dostawy w tych miastach dostarczone będą 24 października. W pozostałych miastach zamówienia można składać do 30 października. Ostatnie dostawy zostaną zrealizowane 31 października” – pisze Tesco Polska.

Tesco. Zakupy tylko do końca tygodnia

Wraz z końcem E-zakupów 1 listopada wyłączona zostanie również druga usługa Click & Collect. Ta pozwalała na dokonanie zakupów w sieci i odebranie ich w sklepie. „W Warszawie, Opolu, Bielsku-Białej i Gdyni będzie można odbierać produkty do 24 października, a ostatnie zamówienia składać 23 października. W pozostałych miastach ostatni dzień działania usługi Click & Collect to 31 października, zamówienia można składać do 30 października” – informuje Tesco.

„Mamy świadomość, że decyzja o zamknięciu kanału sprzedaży internetowej Tesco nie jest łatwa dla koleżanek i kolegów oraz naszych klientów, jednak stanowi integralną część procesu przygotowań do przekazania naszego biznesu nowemu właścicielowi – napisał kilka miesięcy temu dyrektor zarządzający Tesco Polska Martin Behan.

Tesco zastąpią sklepy Netto 3.0

Tesco sprzedaje 301 sklepów, centra dystrybucji i główną siedzibę właścicielowi sieci Netto. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca roku. Zgodę na koncentrację musi jeszcze wyrazić prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w październiku skierował wniosek do drugiego etapu postępowania).

Byłe sklepy Tesco staną się marketami Netto 3.0 w ciągu półtora roku od zakończenia transakcji.

Czytaj też:

900 osób straci pracę. Tesco zwalnia kolejnych pracowników w Polsce