Godziny dla seniorów w Rossmanie. Jakie zniżki dla osób 60+ w piątek 23 października?

Masz ponad 60 lat? Możesz skorzystać z 10-proc. rabatu na zakupy w Rossmannie. Firma, w tych wyjątkowych czasach, zdecydowała się w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo dojrzałych klientów.

Powrót godzin dla seniorów

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, niektóre sklepy, w tym także drogerie mają od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-12.00, umożliwić zakupy wyłącznie klientom po 60. roku życia. To tzw. godziny dla seniorów.

„Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego chcemy was zachęcić do korzystania z tego przywileju. W tym czasie w sklepach będzie mniej klientów, łatwiej będzie zachować tzw. dystans społeczny. Zakupy będą bezpieczniejsze” – napisał do seniorów Rossman.

Sieciowa drogeria zdecydowała się zaoferować 10 proc. rabat na zakupy w Rossmannie (z wyjątkiem parafarmaceutyków, alkoholu oraz mleka początkowego).

Kto może skorzystać z promocji dla seniorów?

Z promocji mogą skorzystać osoby:

powyżej 60 roku życia;



robiące zakupy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00;



Rabat nie dotyczy zakupów w drogerii internetowej. Promocja obowiązuje w dniach 15-31 października 2020. Rossman poszedł w ślady innych sieci, w tym Biedronki i Lidla. Obie wprowadziły godziny dla seniorów ze specjalnymi promocjami.

