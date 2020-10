Aż 1200 Biedronek otwartych 23 października do 2 nad ranem. 600 całą dobę

Biedronka rozszerza Akcję 24. 23 października 1200 sklepów sieci będzie otwartych do 2:00 nad ranem, a aż 600 punktów pracować będzie całą dobę.

– Otrzymujemy pozytywne informacje zwrotne od klientów, że Akcja24 jest potrzebna. Dlatego konsekwentnie, zgodnie z zapowiedziami wszędzie, gdzie to możliwe pracujemy nad tym, by nasze sklepy mogły jak najbardziej komfortowo obsłużyć klientów dzięki dłuższym godzinom otwarcia. To nasza tradycja w Akcji24, że dla klientów po 22:00 przygotowaliśmy również dodatkową ofertę promocyjną – powiedział Pawel Stolecki, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka.

Promocja dla posiadaczy karty Biedronka

Sieć poinformowała także o specjalnej promocji dla klientów posiadających kartę Bierdonka. „Klienci, którzy posiadają kartę Moja Biedronka, decydując się na zakupy powyżej 99 zł w piątek od godziny 22:00 do 6:00 rano w sobotę będą mogli otrzymać specjalny voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na kolejne zakupy o wartości co najmniej 99 zł w poniedziałek 26.10”.

Wykaz sklepów, które biorą udział w Akcji 24, dostępny jest na stronie sieci.

Czytaj też:

Godziny dla seniorów w Biedronce. Jakie artykuły będą tańsze w piątek 23 października?